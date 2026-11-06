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María José Pizarro se pronuncia por caso Deicy Jiménez y confirma contrato con el Congreso

La senadora aseguró que la vinculación de la contratista en la Vicepresidencia del Senado se dio en condiciones normales y solicitó a la Corte Suprema de Justicia ser escuchada en el proceso.

Montaje María José Pizarro y Gustavo Petro
María José Pizarro y Gustavo Petro
Foto: @PizarroMariaJo /AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La senadora María José Pizarro emitió un pronunciamiento público en el que confirmó la vinculación de Deicy Jiménez como contratista de la Vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024.

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De acuerdo con lo expuesto por la congresista en un comunicado oficial, Jiménez cumplió con sus labores administrativas al servicio de la corporación y su vinculación no estuvo sujeta a presuntas irregularidades.

¿Qué dijo María José Pizarro sobre la contratación de Deicy Jiménez?

En el documento, Pizarro explicó que conoció a Jiménez durante su periodo como vicepresidenta del Senado y sostuvo que la prestación de sus servicios profesionales se realizó en el marco de la legalidad. La legisladora aseveró que jamás recibió reportes o quejas sobre anomalías en el desempeño de la contratista.

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De igual forma, la senadora afirmó que nunca tuvo conocimiento de relaciones de carácter personal entre la contratista y el expresidente Gustavo Petro. Pizarro enfatizó que su vínculo con el exmandatario se ha mantenido estrictamente en el plano político e histórico.

María José Pizarro se pronuncia por Deicy Jiménez
María José Pizarro se pronuncia por Deicy Jiménez
María José Pizarro

A su vez, la congresista negó de forma categórica haber participado en actos de corrupción o condicionado contratos públicos a cambio de favores. Pizarro ratificó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y rechazó cualquier tipo de instrumentalización o violencia de género en el ejercicio de la función pública.

¿Qué acciones legales adelantará la senadora ante la Corte Suprema?

Respecto al trámite judicial, María José Pizarro indicó que acatará la reserva dispuesta por el magistrado a cargo del caso en la Corte Suprema de Justicia, absteniéndose de dar declaraciones en medios de comunicación fuera de sus canales oficiales.

Asimismo, la congresista informó que solicitó formalmente a su abogado pedir una audiencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para ser escuchada y presentar las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

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En el comunicado, Pizarro pidió además que la testigo del proceso sea escuchada con las garantías de ley y sin presiones de ningún sector.

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