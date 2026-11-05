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Blu Radio  / Nación  / Iván Cepeda evitó pronunciarse sobre polémica tras el video publicado por Deicy Jiménez

Iván Cepeda evitó pronunciarse sobre polémica tras el video publicado por Deicy Jiménez

Esto se dio tras ser consultado por la controversia que rodea al expresidente Gustavo Petro tras la divulgación de un video de 54 segundos por parte de Deicy Jiménez en sus redes sociales.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: Facebook - Iván Cepeda Castro
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El senador Iván Cepeda se abstuvo de pronunciarse sobre la polémica generada tras la publicación de un video de 54 segundos por parte de Deicy Jiménez, la mujer que acusó al expresidente Gustavo Petro por presuntamente entregarle contratos en el Gobierno a cambio de favores sexuales y personales.

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Al ser consultado por Blu radio sobre la grabación divulgada este miércoles, el congresista prefirió no referirse al asunto.

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“No, no quiero en este momento que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención”, respondió Cepeda.

La controversia surgió luego de que Jiménez publicara en sus redes sociales un video de 54 segundos, grabado al parecer sin que el exmandatario se diera cuenta. Allí se escucha una conversación íntima entre ambos y se ve, durante algunos segundos a Petro, aunque en otros sale del cuadro de la imagen.

Jiménez también ha denunciado que recibió contratos públicos en distintas entidades del Estado a cambio de presuntos servicios sexuales a Petro.

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