Tribunal de Bogotá ordena libertad de exministro Luis Fernando Velasco por caso de UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, luego de resolver la apelación presentada contra la medida de aseguramiento que se había impuesto en su contra dentro del proceso por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Durante la audiencia, el Tribunal avaló los argumentos expuestos por el delegado del Ministerio Público relacionados con el retiro de Velasco de la vida pública y con las actuales condiciones políticas del país. En ese sentido, la decisión tuvo en cuenta que el exministro ya no hace parte del Gobierno ni cuenta con el poder político que ejercía cuando ocupaba el cargo.

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A partir de esas circunstancias, la corporación consideró que no se mantienen las condiciones necesarias para concluir que Velasco representa un peligro para la sociedad o que pueda afectar el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra.

En la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la posibilidad de que continuara una eventual actividad delictiva a través de otros integrantes de la organización criminal que aún no han sido vinculados al proceso perdió sustento.



“La posible continuidad de la actividad delictiva por intermedio de otros integrantes de la organización criminal aún no vinculados al proceso se diluye y disuelta tal previsión, desaparece el peligro para la comunidad y, por ende, la necesidad de las medidas de aseguramiento, quedando así la petición sin sustento alguno”, indicó el Tribunal.

De esta manera, la corporación resolvió dejar sin efecto la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro y ordenó su libertad, al considerar que las circunstancias que sustentaban la necesidad de esa medida ya no permanecen.

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La decisión no pone fin al proceso penal que se adelanta contra Velasco. El juicio continuará el próximo martes 2 de febrero de 2027 en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, durante la audiencia preparatoria de juicio realizada el pasado miércoles, el exministro y su defensa cuestionaron las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación relacionadas con la entrega de los elementos materiales probatorios. Según lo expuesto por la defensa, no se les habrían entregado todas las pruebas necesarias para preparar su estrategia frente a los señalamientos que se mantienen dentro del proceso.

