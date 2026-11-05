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Blu Radio  / Nación  / Gobierno formaliza crédito de la CAF por $1 billón para modernizar tecnología aérea

Gobierno formaliza crédito de la CAF por $1 billón para modernizar tecnología aérea

En las últimas horas se dio una falla técnica en los sistemas de visualización de El Dorado, en Bogotá; más de 70 vuelos fueron cancelados.

Modernización de la tecnología aérea en el país
Modernización de la tecnología aérea en el país
Foto: archivo, Unsplash.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El Gobierno confirmó que tiene un crédito de la CAF aprobado por un valor de un billón de pesos para poder avanzar en la modernización de la tecnología aérea en el país.

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“Ya tenemos aprobado un crédito de la CAF por un billón de pesos para poder reemplazar todos los equipos que van a brindar la seguridad aérea en todos los aeropuertos de Colombia”, dijo la ministra de transporte, Elsa Noguera.

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Es importante recordar que las últimas horas se dio una falla técnica en los sistemas de visualización de El Dorado, en Bogotá; más de 70 vuelos fueron cancelados y otros se retrasaron.

“El sistema aeronáutico colombiano enfrenta un rezago tecnológico, con equipos antiguos y alertas sobre su mantenimiento preventivo. Ante este panorama, el Gobierno nacional trabaja para acelerar la actualización de los sistemas y brindar mejores herramientas a los controladores aéreos”, explican desde el ministerio de transporte.

El plan de modernización tecnológica contempla una intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas. “Estas intervenciones buscan fortalecer el seguimiento de los vuelos, facilitar la comunicación con los pilotos y mejorar la gestión del tráfico aéreo”, explican desde el gobierno.

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