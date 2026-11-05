Los Informantes cumple 13 años contando historias que dejan huella en Colombia

Hay historias que nos sacan una sonrisa, otras que nos estremecen y algunas que, incluso después de verlas, siguen dando vueltas en nuestra cabeza. Detrás de muchas de ellas está Los Informantes, el programa de Caracol Televisión que cumple 13 años al aire y que ha hecho de las historias humanas su mayor sello. Son más de diez años llegando a los hogares colombianos con relatos de vida, personajes fuera de lo común y realidades que muchas veces no conocemos, pero que merecen ser escuchadas.

Desde su primera emisión, el 27 de octubre de 2013, Los Informantes llegó con una propuesta diferente, no se trataba solamente de contar qué estaba pasando, sino de ir más allá, conocer a las personas detrás de los acontecimientos, escuchar sus testimonios y mostrar esas historias que tienen mucho que decir. Cada domingo, el programa presenta tres grandes historias que acercan a los televidentes a otras realidades de Colombia y del mundo.

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Al frente de esta aventura periodística ha estado María Elvira Arango, quien ha liderado el proyecto y ha logrado construir, junto a su equipo, una identidad propia. Su trabajo ha consistido en mantener viva una apuesta que exige curiosidad, sensibilidad y, sobre todo, muchas ganas de salir a buscar historias, porque encontrar un buen relato no siempre es fácil , a veces significa viajar, tocar puertas, esperar, insistir y ganarse la confianza de personas que deciden compartir momentos importantes de sus vidas.

Justamente ahí está una de las grandes riquezas del programa y es que, detrás de cada emisión, hay periodistas que se meten de lleno en sus historias, que recorren diferentes lugares, conversan con sus protagonistas y buscan esos detalles que permiten entender mejor cada situación. Nena Arrázola, Eduardo Contreras, Diego Rubio, José Monsalve, Sara Quevedo y Héctor Córdoba hacen parte de ese equipo de reporteros que, con sus diferentes miradas y formas de narrar, han contribuido a construir estos 13 años de periodismo.



Pero el trabajo no termina con la reportería, también están los productores, camarógrafos, editores y realizadores que acompañan cada proceso para convertir horas de grabación, testimonios y experiencias en historias que llegan a la pantalla. Es un trabajo que muchas veces no ve el televidente, pero que resulta fundamental para que cada capítulo salga adelante.

Llegar a 13 años también significa enfrentarse a varios cambios, hoy la información circula a toda velocidad, las redes sociales nos permiten conocer lo que ocurre en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y las audiencias tienen nuevas formas de consumir contenidos. Sin embargo, Los Informantes mantiene una apuesta que sigue teniendo valor y es tomarse el tiempo para escuchar, investigar y contar historias con profundidad.

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En este camino también ha sido fundamental la confianza de Caracol Televisión en el proyecto. Gonzalo Córdoba tuvo un papel importante en sus inicios, al respaldar la llegada de María Elvira Arango al canal y la creación de este espacio periodístico. Una apuesta que, más de una década después, sigue teniendo un lugar en la televisión colombiana.

Hoy la celebración es para María Elvira, para los periodistas que han salido a buscar cada relato, para todo el equipo que trabaja detrás de cámaras y, por supuesto, para los protagonistas que han abierto las puertas de sus vidas para compartir sus experiencias.

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Los Informantes no cumple años solamente por el tiempo que lleva al aire, los cumple por cada historia que logró contar, por cada voz que encontró un espacio y por todas esas personas que, con sus experiencias, nos han permitido mirar la vida desde otra perspectiva.