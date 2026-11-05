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"Una que otra novia del anterior presidente contratada": De La Espriella sobre casos de corrupción

El mandatario dijo que todo lo que hizo el anterior Gobierno lo ve con sospecha.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo este jueves en Leticia, Amazonas, en un evento sobre la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se refirió a una licitación que dejó en marcha el Gobierno anterior de fibra óptica para los ríos Putumayo y Amazonas.

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Según el presidente, el costo de este proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1.14 billones en 2026, además habría incertidumbre financiera, riesgos ambientales y posibles fallas técnicas. Sin mencionar a ninguna persona en específico, el mandatario se refirió a presuntos casos de corrupción en el anterior gobierno.

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“Yo todo lo que hizo el Gobierno pasado lo veo con gran sospecha, donde uno levanta siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, dijo el mandatario.

Recordemos que además el director del Dapre, Carlos Ríos, denunció recientemente el caso de 48 mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, a través de contratos de prestación de servicios.

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Tras esta denuncia, Ríos fue citado a declaración libre en la Fiscalía los días 18 y 19 de noviembre.

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Además, en las últimas horas, la Presidencia publicó las fotos de las tres personas que fueron ubicadas en la vivienda del director del Dapre, Carlos Ríos, un caso que se dio justo después de que el funcionario denunciara ante el Congreso la presunta instrumentalización por parte del anterior Gobierno de 48 mujeres.

En el mismo sentido se conoció la imagen de la persona que habría rondado el centro educativo del hijo de Ríos. Según la denuncia de presidencia, esta persona huyó una vez se percató de la presencia de las autoridades.

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