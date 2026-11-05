Desarticulan a 'La Roja', banda señalada de perfilar y hurtar a turistas en el área metropolitana

En Medellín y municipios del Valle de Aburrá, las autoridades desarticularon a la banda delincuencial 'La Roja', señalada de perfilar a ciudadanos nacionales y extranjeros para hurtarles objetos de alto valor, joyas y dinero. Ocho presuntos integrantes de la estructura fueron capturados tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana, mediante la cual se lograron asociar al menos 10 casos de hurto con un avalúo superior a los 650 millones de pesos.

Dentro de los eventos documentados en el proceso judicial figura el hurto cometido a un ciudadano de nacionalidad francesa el 25 de junio de 2025 en el sector de Provenza. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el extranjero fue seguido desde un restaurante hasta una barbería del sector, donde hombres armados lo interceptaron y lo despojaron de un reloj de alta gama y una manilla de oro avaluados en más de 160 millones de pesos. Entre las demás víctimas identificadas se encuentran ciudadanos estadounidenses y un alcalde de la subregión del Urabá antioqueño.

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"Para ello, la víctima fue perfilada y marcada mientras se encontraba al interior del restaurante en compañía de un amigo, y posteriormente seguida hasta la barbería. En el sitio fue intimidada e injuriada antes de que ingresara el conductor de la moto para ayudar a su socio de delito, logrando así despojarla de un reloj y de una manilla de oro con esmeraldas", afirmó el fiscal del caso.

Las indagaciones establecieron que la red delictiva operaba dividiendo roles entre sus integrantes: mientras algunos marcaban a las víctimas en zonas concurridas como El Poblado, el cerro Nutibara, el Pueblito Paisa o los alrededores del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, otros realizaban los seguimientos en motocicletas con placas alteradas para cometer los hurtos con armas de fuego y entregar posteriormente los elementos a encargados de su acopio y venta.



"La banda se asociaba de forma permanente y organizada con el propósito de ejecutar hurtos calificados y agravados. Mediante el uso de armas, la intimidación a las víctimas y la superioridad numérica del grupo, los delincuentes mantenían una distribución de roles esencial para el funcionamiento de la estructura criminal", agregó.

En los procedimientos las autoridades incautaron más de 330 gramos de joyas de oro, un arma de fuego, 33 cartuchos calibre 9 milímetros y dos motocicletas. Los procesados fueron identificados como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, Edy Sebastián Cuadros Yepes, Luis Fernando Hoyos Sossa, Jeifre Johan Mata Medina, Jeferson Estiven Sánchez Tapias, Julián Andrés Ríos Castaño, Sebastián Isaza Soto y José Manuel Mejía Hernández.

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Un juez penal de control de garantías les imputó a los ocho capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado. Pese a que los procesados no aceptaron los cargos, el despacho judicial determinó imponerles medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.