El superagente de cuatro patas que dejó al descubierto a los criminales en Medellín

En los recientes operativos contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en Medellín, las autoridades contaron con un aliado poco común: Samai, un perro capaz de rastrear mediante su olfato dispositivos electrónicos que puedan contener pruebas de delitos. Durante uno de los allanamientos adelantados en la ciudad, el canino detectó un teléfono celular y una tarjeta microSD ocultos, elementos que entraron a formar parte del material probatorio dentro de las investigaciones judiciales.

Según Pablo Andrés Vitel, su dueño, Samai fue entrenado en Estados Unidos para identificar el óxido de trifenilfosfina, un compuesto químico presente en computadores, tabletas, memorias USB y microchips. Esta preparación le permite localizar componentes electrónicos incluso si se encuentran enterrados, sumergidos o escondidos en estructuras de difícil acceso, complementando la labor de inspección que adelantan los peritos judiciales de la Policía Nacional.

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"El trabajo de Samai se constituye en algo sumamente importante porque nosotros colaboramos con las diferentes unidades de la Policía, sobre todo en operativos y allanamientos en campo donde necesitamos encontrar evidencia contra los posibles criminales. Esta evidencia normalmente está ubicada en dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, un celular, una tableta o un computador de escritorio" narró Vitel.

El animal pertenece a la organización internacional OUR Rescue y tiene su base de operaciones en Quito, Ecuador, convirtiéndose en el único canino con esta especialidad en Sudamérica. Además de su labor investigativa en países como Chile, Perú y Colombia, el perro cumple una función de acompañamiento emocional para menores de edad rescatados en medio de estos procedimientos para facilitar su contención tras situaciones traumáticas.



"Durante su visita a Medellín, Samay acompañó un operativo de búsqueda de la Policía Nacional en un inmueble donde fueron encontrados un teléfono celular y una memoria micro SD, elementos que pueden aportar a las investigaciones. Además de su capacidad para detectar evidencia, cuenta con entrenamiento en contención emocional para acompañar a niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos", se refirió el secretario de seguridad de Medellín, Sebastián Acosta.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín destacaron que la incorporación de Samay al equipo fortalece la recolección de evidencia técnica y busca cerrar espacios en el territorio a las estructuras delictivas que afectan a niños, niñas y adolescentes.