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Incautan más de 200 kilos de cocaína ocultos en una ambulancia en zona rural de Pitalito, Huila

El estupefaciente proveniente del Putumayo iba oculta en la parte superior de la ambulancia, específicamente en el área de la sirena, así como en otras adecuaciones internas del vehículo

Capturan ambulancia con droga
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 16 de may, 2026

Una ambulancia que aparentemente prestaba servicio médico terminó siendo utilizada como fachada por redes del narcotráfico para transportar droga y evadir los controles de las autoridades en las carreteras del sur del país.

El operativo se llevó a cabo en la vía Putumayo–Pitalito, a la altura de la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, interceptaron el vehículo de misión médica.

“En desarrollo de operaciones militares, la Novena Brigada, a través del Batallón de Infantería Magdalena, logró la captura de unos sujetos que se movilizaban en una ambulancia. Al inspeccionar el vehículo y notar modificaciones en su estructura, los soldados verificaron y encontraron 207 kilos de clorhidrato de cocaína”, indicó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.

Durante la inspección, los soldados detectaron varias irregularidades en la estructura del automotor y hallaron caletas ocultas en la parte superior de la ambulancia, específicamente en el área de la sirena, además de otras adecuaciones internas utilizadas para esconder el estupefaciente.

En total, fueron encontrados 128 paquetes que contenían 207 kilos de clorhidrato de cocaína. El cargamento, proveniente del Putumayo y con destino al interior del país, tendría un valor cercano a los 630 millones de pesos.

“La cocaína provenía del Putumayo y tenía como destino el interior del país. De igual manera, esta incautación representa 414.000 dosis menos en las calles”, señaló el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional.

En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres que se movilizaban en la ambulancia. Los detenidos, junto con la droga incautada y el vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial.

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