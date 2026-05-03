Incendio en Tiquisio, sur de Bolívar, deja dos personas lesionadas y siete viviendas destruidas

Por más de dos horas se extendió el fuerte incendio que causó una emergencia en el municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar. La explosión de un vehículo que transportaba gasolina a una bodega en el sector de Las Palmas, originó la conflagración que rápidamente se extendió hacia las viviendas del sector.

Las llamas consumieron en total siete viviendas; sin embargo la estructura de otras cinco más también resultaron afectadas ante la intervención de la comunidad y los organismos de socorro para evitar que el fuego siguiera extendiéndose y lograr controlarlo.

Además, el conductor del vehículo, que terminó totalmente incinerado, y otra persona resultaron con quemaduras, y reciben asistencia médica en el Hospital de Magangué.

“En el barrio Las Palmas se encontraba un camión lleno de combustible, gasolina, y cuando iban a hacer el transbordo para una bodega, a través de un sistema de bombeo con una motobomba, se prendió el vehículo y producto de eso se incineraron siete viviendas. Gracias a Dios, no hubo pérdida humana (...) La gente de la población acudió y se logró apagar las llamas , pero las viviendas se perdieron, o sea, se quemaron completamente”, explicó en diálogo con BLU Radio, el alcalde de esa población, Neil Cantillo.



El alcalde también explicó que entre las viviendas destruidas se encuentra la bodega hacia donde estaba siendo guardada la gasolina, y que se inició una investigación sobre el origen del combustible y las medidas de seguridad utilizadas para el transporte del mismo.

A su vez, la administración municipal y la oficina de Gestión de Riesgo de Bolívar, empezaron la entrega de ayudas a las familias damnificadas, mientras se realiza el censo de daños de las viviendas afectadas.

“Respuesta inmediata a la situación de las familias afectadas por el incendio de la noche de ayer en Tiquisio. Ya entregamos ayudas y seguimos con ellos. Vamos a estar acompañándolos en lo que requieran”, escribió en su cuenta de X, el gobernador Yamil Arana.

