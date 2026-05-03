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Masacre en Cúcuta: cuatro hombres asesinados en Las Delicias

Una de las víctimas era el presidente de Junta de Acción Comunal.

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Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Richard Quiñonez
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Cuatro hombres fueron asesinados en la madrugada de este 3 de mayo en el barrio Las Delicias. Las autoridades investigan si esto estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas o retaliación.

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El ataque ocurrió hacia las 2:15 a. m. en la avenida 26 con número 39-20, en inmediaciones de la redoma del conjunto residencial Ibizco. Las víctimas se encontraban departiendo en un establecimiento comercial del sector cuando un sujeto que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y abrió fuego de manera indiscriminada.

En el sitio murieron cuatro hombres, entre ellos Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años; William Giovanny López González, de 34; y Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años. La identidad de la cuarta víctima está en proceso de confirmación por parte de las unidad investigativa que adelanta labores en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, uno de los fallecidos era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), quien había entregado recientemente el cargo tras las elecciones del pasado fin de semana.

Luego del hecho violento, una de las víctimas intentó huir del lugar y se internó en una zona de maleza cercana. Minutos después fue encontrado sin vida, producto de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

Las autoridades señalaron que, salvo el líder comunal, los demás hombres tendrían antecedentes judiciales, un elemento que cobra valor dentro de las líneas de investigación.

El caso es materia de análisis por parte de las autoridades, que buscan establecer la identidad del atacante y esclarecer si el hecho corresponde a una retaliación directa o a un ajuste de cuentas.

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