Indumil atribuye a "fallas mecánicas controladas" el accidente con fusiles Jaguar en Tolemaida

Indumil entregó detalles sobre el accidente ocurrido durante las pruebas del fusil Jaguar en el Centro Nacional de Entrenamiento de Tolemaida, en el que dos militares resultaron heridos mientras se realizaban ensayos de validación técnica y operacional del arma.

Según explica, entre el 14 y el 16 de mayo participaron en las pruebas 12 funcionarios de las Fuerzas Militares, la Policía y equipos técnicos de la industria militar, como parte del proceso de “maduración tecnológica” del nuevo fusil colombiano.

Indumil señaló que durante los ensayos “en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”, situación que generó el incidente dentro del polígono de pruebas.

Indumil agregó que el técnico y el suboficial involucrados recibieron atención médica inmediata en el dispensario militar y que, tras las valoraciones, solo uno de ellos presentó lesiones superficiales, sin afectaciones graves a su integridad.



¿Qué pasó con los fusiles ‘Jaguar’?

En la explicación técnica, el problema estaría relacionado con “ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón”, aspectos que, según la empresa, hacen parte de las etapas normales de validación y fortalecimiento del arma.

Pese al incidente, Indumil aseguró que las pruebas no fueron suspendidas y continuaron con acompañamiento de delegados de las Fuerzas Militares y la Policía como observadores y evaluadores técnicos del proceso.

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La empresa también informó que actualmente avanza un “plan estructurado de optimización, ajuste y revalidación técnica” del fusil Jaguar, con el objetivo de garantizar que el sistema cumpla las especificaciones de seguridad y operación antes de su consolidación industrial y operacional.