Informe sobre Alex Saab presentado a Duque induce al error y cae por su peso: exministro ecuatoriano

El exministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Diego Borja, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre el informe presentado al presidente Iván Duque por parte del presidente de la Asamblea de Fiscalización de Ecuador, Fernando Villavicencio.

Dicho informe presentó algunas pruebas que reflejarían el movimiento de 2.600 millones de dólares, bajo el programa Sucre. El documento se refiere a que el expresidente Juan Manuel Santos fue quien abrió la conexión a Alex Saab con el Gobierno de Hugo Chávez.

El exministro Borja, quien estuvo en este cargo bajo el Gobierno de Rafael Correa, explicó que dicho documento, no es un informe que no es de la Asamblea, sino que es de la autoría de Fernando Villavicencio, el cual sí fue votado por una mayoría, pero que no representa al Gobierno del Ecuador.

La denuncia que pretende generar el documento, es calificada por el exministro como una acusación equivocada y falsa, ya que el Sucre promueve el comercio entre las regiones, más no fue un sistema que permitió el lavado de dinero.

Otra de las dudas que se genera sobre la validez de este informe, es la razón que llevó al presidente Iván Duque a recibir al diputado Villavicencio y con él, el documento, lo cual tampoco supo explicar el exministro. Sin embargo, especula sobre un posible relato que busca armar Villavicencio sobre un entramado de actividades delictivas, para armar "un show", que llevó a que el presidente colombiano sea inducido a un error.

