Inicia proyecto de renovación urbana ‘Ciudad CAN’ en Bogotá

Con una edificación de tres torres de 16 pisos, diseño flexible, sostenible ambientalmente, seguro y con una propuesta innovadora en materia de movilidad, que invita al ciudadano a acercarse al Gobierno, se da paso al inicio del proyecto de renovación urbana Ciudad CAN (Centro Administrativo Nacional), que será una de las zonas más estratégicas de la ciudad, anunció este miércoles el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. (Lea también: Ningún predio de la Universidad Nacional se unirá al Plan de Renovación del CAN )



“Pryecto CANUno de los lineamientos del Gobierno del Presidente Santos es el de la modernización de sus instituciones y es por esto que nos hemos impuesto la meta de renovar el Centro Administrativo Nacional - CAN y hoy empezamos a materializar este proyecto con el llamado ‘Edifico de Transición’, que es la primera obra que alojará, de manera temporal, dependencias de los ministerios y entidades descentralizadas que hoy están situadas en las estructuras más antiguas y que presentan mayores problemas en sus sedes”, precisó Vargas Lleras, quien estuvo acompañado en la presentación del complejo urbanístico por Andrés Escobar, Gerente de la Empresa de Renovación Urbana Virgilio Barco.



El Vicepresidente indició que la construcción del Edificio de Transición se hará mediante Asociación Público Privada de iniciativa pública a partir del 2016, con una inversión estimada de $401 mil millones. (Lea también: Certificación LEED, la apuesta mundial para construcción de edificios ecológicos )



“Serán 104.000 m2 de construcción, que albergarán más de 6.000 mil funcionarios y tendrá capacidad de recibir 1.800 visitantes, y el cual contará con un centro de atención al público con 50 ventanillas y 400 sillas de espera, con capacidad de albergar a todas de las entidades del Gobierno Nacional que prestan servicios al ciudadano”, detalló Vargas Lleras al señalar que la ejecución y desarrollo tanto del ‘Edificio de Transición’ como del proyecto Ciudad CAN está a cargo de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas – EVB.



Proyecto CANPor su parte, el Gerente General de la EVB, Andrés Escobar Uribe, explicó que el ‘Edificio de Transición’ estará ubicado en la Carrera 50 con la Avenida Calle 26, en el predio que actualmente es propiedad del Ministerio de Minas y Energía. (Lea también: Tres uniones temporales competirán por construcción de cable de Ciudad Bolívar )



“Es un edificio planeado deliberadamente con un carácter neutro, funcional, correcto en su forma, proporciones y sistema constructivo, con costos esperados racionales. Presenta buenas posibilidades de flexibilidad y adecuación”, detalló Escobar al destacar que el diseño y desarrollo urbanístico de la nueva edificación será lo que marque el concepto para todas las demás construcciones del gobierno del proyecto Ciudad CAN.



El diseño de este primer edificio se hizo mediante un concurso de diseño realizado por la EVB, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. Participaron seis firmas líderes del sector, de las que la seleccionada fue la empresa Daniel Bermúdez y Compañía.



Proyecto Ciudad CAN



El Vicepresidente se refirió al proyecto Ciudad CAN como el mayor proyecto de renovación urbana del país que estará ubicado en el corazón de Bogotá. Indicó que son 86 hectáreas de tierra que tienen un alto potencial de desarrollo y que se convertirán en un lugar estratégico no solo para el Gobierno sino para la ciudad. (Lea también: Gobierno recibió cuatro propuestas para construcción de autopista 4G )



Proyecto CANCiudad CAN contempla la renovación de la mayoría de las edificaciones existentes del Centro Administrativo Nacional para dar paso a un polo de desarrollo de la ciudad, que comprende usos mixtos del suelo, espacio verde y peatonal, y donde los edificios oficiales contribuirán a la eficiencia en el servicio, así como a recuperar el simbolismo y jerarquía del Gobierno, perdidos con la fragmentación de las actuales estructuras.



El Vicepresidente recalcó que el proyecto será estructurado a lo largo de un parque lineal conector de 22 hectáreas, que ira desde el parque Metropolitano Simón Bolívar hasta la Universidad Nacional, pasando por la Avenida Eldorado. (Lea también: Licencia de construcción para Cerro Verde en Bogotá existe desde 2005: Camacol )



Así mismo, el Vicepresidente indicó que el Gobierno Nacional le propuso al Distrito un Plan Maestro diseñado por una de las mejores firmas del mundo en materia de urbanismo sostenible. Sin embargo, la viabilidad de este plan está comprometida por las dificultades surgidas alrededor de la Modificación Excepcional del POT.



El proyecto Ciudad CAN cuenta con una edificabilidad de 2.750.000 m2, que darán cabida a 112 edificios para los diferentes usos. (Lea también: Se disparan las construcciones de vivienda en Estados Unidos )



El área definida de influencia definida para el desarrollo está delimitada por las Carreras 45 y 60 entre la Calle 26 o Avenida Jorge Eliecer Gaitán y la Calle 44 o Avenida la Esmeralda. También abarca el área entre las Carreras 60 y 66ª y las Calles 26 y 53 en la localidad de Teusaquillo.



El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, destacó que a pesar de las dificultades para agilizar el proyecto de renovación en el CAN, por la falta de POT, “el Gobierno Santos está trabajando desde ya para impulsar los proyectos que traen desarrollo y progreso al país y mejoran la calidad de vida de los colombianos.