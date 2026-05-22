INS alertó riesgo epidemiológico en Colombia ante la llegada del fenómeno del ‘Súper Niño’

El fenómeno de El Niño no solo traerá consigo altas temperaturas y posibles restricciones en el acceso al agua y la energía. También representa un reto para la salud pública en Colombia, ante el riesgo de incremento de enfermedades asociadas a la sequía, el calor extremo y la proliferación de vectores.

El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió que la disminución de lluvias y el aumento en el almacenamiento de agua en distintas regiones del país crean condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, especialmente en zonas de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía.

“El dengue y los arbovirus siguen siendo una causa de enfermedad y de muerte. Por eso es muy importante la prevención y lo que cada persona puede hacer en su casa para evitar los criaderos de mosquitos”, señaló Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud.

Durante temporadas de sequía muchas familias recurren al almacenamiento de agua en recipientes que, si no permanecen tapados o limpios, pueden convertirse en focos para la reproducción del mosquito. Además, en comunidades con dificultades de acceso a agua potable, la reducción en prácticas como el lavado frecuente de manos y de alimentos podría aumentar el riesgo de enfermedad diarreica aguda.



El INS también alertó sobre los efectos de los cambios bruscos de temperatura y los golpes de calor, que pueden agravar condiciones en personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes o sobrepeso. Además del riesgo de aumento de infecciones respiratorias agudas, de alergias, como la rinitis, y enfermedades pulmonares crónicas.