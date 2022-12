Investigación demuestra persecución política de la Fiscalía en mi contra: Cabal

La representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal , quien se enteró a través de BLU Radio de la petición de la Fiscalía de iniciar una investigación en su contra, aseguró que esto demuestra, según ella, una persecución política en su contra.

“Como ciudadana, continúa la persecución política de la Fiscalía en mi contra, me parece un abuso lo que se está haciendo aquí”, dijo Cabal.

Según la representante, que la Fiscalía pida una investigación en su contra es “muy grave”, aunque se mostró tranquila asegurando que no tiene ningún vínculo con el hacker Sepúlveda.

“No para mí porque tendrán que demostrar algo que no existe, no tengo ni un correo, ni una llamada, ni una foto de este muchacho”, comentó.

“Es tan ridículo que me da rabia, yo no necesito contratar a nadie para que me defienda en Twitter (…) Lo único que sé del hacker Sepúlveda es que es un mentiroso”, agregó.

Cabe recordar que el hacker dijo en entrevista con la Revista Semana que incluso ayudó a Cabal cuando en las redes sociales se le fueron lanza en ristre a la representante por mandar al infierno al escritor Gabriel García Márquez.