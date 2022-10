Investigación por secuestro del ELN no es para hacerle daño al soldado: Ejército

El comandante del Ejército Nacional, el general Alberto José Mejía, confirmó que se abrió una investigación por el secuestro del soldado Fredy Moreno, quien estuvo en poder del ELN desde el pasado 24 de enero.



El general Mejía explicó que la investigación no se abrió “para hacerle daño al soldado” y no se debe entender como un nuevo castigo al uniformado Moreno, sino que en todos los casos hay que investigar.



“En todos los casos de secuestro siempre hay investigaciones y este caso no es la excepción, no es algo que surge ahora para hacerle daño al soldado”, manifestó el general Mejía.



El comandante de Ejército explicó que están investigando, por ejemplo, versiones según las cuales el soldado rompió los protocolos de seguridad.



“Miramos por qué se movió solo, cómo se movió, uno no puede dar papaya (…) en Arauca uno no puede moverse como si estuviera en San Andrés”, explicó el general.



Finalmente, hizo énfasis en que el soldado lleva 19 años trabajando en el Ejército, por lo que es necesario que ningún miembro de la institución rompa los protocolos de seguridad en ponga en riesgo su vida y la de quienes lo rodean.



