Jamming Festival es una crónica de un fracaso anunciado, no había organización: periodista musical

El aplazamiento del Jamming Festival , que estaba programado del 19 al 21 de marzo en Playa Hawái, Ibagué, sigue generando polémica, pues desde la organización del evento solo anunciaron que no se realizaría por “motivos de causa mayor”.

Para algunos expertos, esto ya se veía venir luego de que algunos artistas y bandas comunicaran que no participarían y, según el periodista musical Sebastián Narváez, tampoco habían publicado en sus redes sociales que estarían en el gran evento, a pesar de haber sido anunciados por la organización.

Publicidad

“Es una crónica de un fracaso anunciado. Al principio eran suspicacias, cosas que no estaban claras, pero hoy (viernes) se confirmó que no había organización. Lo más grave es que el festival no se ha pronunciado, el comunicado que publicaron es muy escueto”, comentó Narváez en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

“No pensé que fuera a resultar en una estafa, pero si me dio curiosidad que muchos de los artistas tuvieran una agenda de festivales y conciertos en el primer semestre y que existieran fechas confirmadas en otros países y, no en Colombia (…) Siempre fue raro no ver que los artistas confirmados nunca lo pusieran en sus redes ni calendarios”, añadió.

Aclaró que, aunque no es obligación de los artistas publicarlo, algunos sí lo hicieron con otros eventos y festivales, pero no con el Jamming Festival.

Además, dijo que es “poco ético”, pero no ilegal que desde el festival metan a cantantes o bandas en el cartel sin estar confirmados, lo importante es que estén seguros con quienes contarán.