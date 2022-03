Este viernes, 18 de marzo, se confirmó por parte de la Alcaldía de Ibagué que se aplazó el Jamming Festival. Muchos empresarios se han visto afectados por esta decisión, pues las perdidas son millonarias para lo que invirtieron, entre ellos, el emprendedor Jonathan Villamil, quien es dueño de un negocio de lechona y criticó la decisión en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

"El año pasado vendí mi apartamento en Bogotá, un total de 75 millones de pesos invertí en esto y creo que no podré recuperar ese dinero, no se ve cómo. Yo tengo un stand de empanadas y habíamos venido ayer en horas de la mañana a montar todo, pero anoche a las 10:00 nos dijeron que el evento se cancelaba ", narró.

Para el evento preparó al menos 50 lechonas; junto a él son más de 60 emprendimientos afectados por la decisión. "Hay 80.000 empanadas, muchos más alimentos e incluso manillas y todo eso se debe perder", dijo, pues se esperaba más de 160.000 personas que asistieran al evento y así recuperar lo invertido.

Según contó el emprendedor, se reunieron con 'Juan', uno de los encargados del evento, él les indicó que debían consignar el dinero a una cuenta Davivienda para apartar la carpa para así poder vender sus productos durante el festival. Ahora, con la decisión de aplazarlo no tienen respuesta por parte de los organizadores.

"Nos comunicamos con ellos y que no pueden hacer nada, que por fuerza mayor el evento había sido cancelado, no dijeron nada. Estamos en un limbo, esperando que la Gobernación del Tolima nos ayude para no perder los alimentos. Esto es como botar los sueños a la basura", expresó.

Muchos extranjeros compraron sus boletas con antelación por la impresionante lista de artistas invitados al evento. Sin embargo, después de la decisión muchos extranjeros se desplazaron a 'Casa Babylon' en Bogotá para pedir el reembolso del dinero.

Una de las personas que compró la boleta se desplazó desde Bolivia y contó que a pesar del golpe de la pandemia, invirtió para poder asistir al festival.

"Llegamos acá y nos dicen que iban a haber atentados, que por eso no habría festival. Ahora nadie nos da respuesta, la solución para nosotros los extranjeros es que nos devuelvan el dinero o que haya evento", aseveró una de las asistentes al evento.

Desde Ecuador, México, España y de muchos más países eran la personas que iban a asistir al evento, que fue aplazado por parte de los organizadores. El Jamming Festival se iba a realizar en Playa Hawai a las afueras de la capital musical de Colombia.