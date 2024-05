“La Policía debe dejar de raquetear a los jóvenes, está prohibido”: presidente Petro

Durante el encuentro de Gobierno con el Pueblo, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, el presidente hizo varias peticiones a la Policía Nacional sobre la relación con la comunidad y una de ellas comienza a generar polémica.

“Esto no le va a gustar a la mayoría de la población, pero hay que decirlo, la Policía debe dejar de raquetear a los jóvenes. Esto se ha vuelto político, ¿no? Se nos ha vuelto muy político, pero la Corte Constitucional ordenó o prohibió ese tipo de acción”, señaló el presidente desde el atril en un auditorio donde estaban la mayoría de sus ministros y también el director de la Policía, general William René Salamanca.

El presidente insistió en que esta es una estrategia para acercar más la gente a la institución y que sí haya garantías de su intervención y acompañamiento.

“... Cuando la actividad principal de la Policía local es raquetear los jóvenes que pasan por el lugar y algunos llevarlos al CAI, se va creando una enemistad; primero, porque lo que le encuentren en el bolsillo, cualquiera cosa que sea, no es delito y segundo, porque en general no encuentran nada, pero sí se establece un poder que no es ciudadano, ni es democrático", añadió.



Petro instó además a seguir implementando los cambios anunciados para la operación de la Policía en las ciudades.

“La Policía tiene que aprender a ser compañero de la joven y del joven. Esta es al servicio de esa persona, cualquiera que sea sus circunstancias, porque cada persona vive sus propios problemas, pero esa amistad policía-joven en el barrio popular nos puede ayudar a construir la paz y la convivencia ciudadana en la ciudad”, puntualizó Petro.

El mandatario, en esta intervención, le pidió a la Policía una vez más que también se entrene y aprenda el funcionamiento de la línea 103, hoy administrada por la UNP, y apoyar en su difusión, pues cuestionó que durante el ataque de las disidencias al Ejército en Cauca, los soldados contactaron primero a un medio de comunicación.