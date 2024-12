JEP ampara derecho al debido proceso de testigo contra Santiago Uribe

El mayor en retiro Juan Carlos Meneses se sometió a la JEP y ha sido investigado por el caso del grupo paramilitar los 12 apóstoles.

“El señor Juan Carlos Meneses Quintero, estuvo asignado al departamento de Policía de Antioquia entre el 1 de agosto de 1992 y el 4 de noviembre de 1994. Durante este periodo, fungió como comandante del Distrito de Policía No. 7 con sede en el municipio de Yarumal, Antioquia 36. Allí tuvo amplio conocimiento sobre las dinámicas del conflicto en ese territorio y fue un aliado fundamental del grupo paramilitar conocido con el nombre de Los Doce Apóstoles, cuyo centro de operación fue el municipio de Yarumal. Meneses Quintero habría llegado incluso a participar de manera indirecta en la comisión de algunos de los crímenes cometidos por parte de esa organización ilegal, tal y como se pudo probar en la justicia ordinaria”, señaló la JEP.

Meneses es considerado un testigo clave contra Santiago Uribe , hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el mismo caso y quien recientemente fue absuelto.

En los últimos días, el mayor en retiro interpuso una tutela en la que argumentaba que lo estaban juzgando dos veces por el mismo caso, también señalaba que la JEP no le estaba entregando una información requerida.

Es por esto que en las últimas horas el magistrado Jesús Ángel Bobadilla amparó los derechos y acceso a la administración de justicia de Meneses y le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Juridicas de la JEP responder a sus solicitudes.

“En esas condiciones, resulta palmaria la transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al no atender de manera oportuna el requerimiento elevado por el compareciente, pues han transcurrido más de nueve meses desde que se interpuso la solicitud de información sin obtener respuesta alguna. Bajo ese entendido y a pesar de que no existe un término legal para solventar aquella pretensión judicial, lo procedente es acudir al plazo razonable de seis meses, que en el caso concreto, de manera evidente, se superó, por lo que se otorgará el amparo y se ordenará a la SDSJ que, en un término no mayor a diez (10) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta decisión, responda la petición de fecha 9 de febrero, reiterada el 14 de agosto de 2024 dejando salvo que, la resolución de fondo del pedimento es de competencia exclusiva de la Sala de Justicia”, se lee en la resolución.

Respuesta a la tutela del magistrado Pedro Elías Díaz

Antes de que se conociera la decisión de Bobadilla el magistrado Pedro Elías Díaz, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, había pedido negar el amparo solicitado por Meneses.

“El señor Meneses Quintero, al estar sometido por un proceso penal con sentencia no ejecutoriada continuará su proceso ante las Salas de Justicia y además tendrá que responder por los hechos de concierto de conformación relacionados con el grupo denominado Los Doce Apóstole s como los eventuales homicidios atribuidos a esa estructura criminal, en este momento ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que lo ha llamado a rendir versión y examinará lo concerniente a su selección como máximo responsable dentro del macrocaso 08. Lo anterior se basa en el trabajo articulado y coordinado entre las Salas de Justicia, en donde, ante la masividad de trámites, se procura la no duplicación de esfuerzos y un ejercicio de competencias que redunde en la optimización del trabajo en la investigación del macro caso y de la definición de situación jurídica”, señaló el magistrado Pedro Elías Díaz.

Además, Díaz aseguró que la Sala de Definición había adelantado sus trámites de manera oportuna sin vulnerarle a Meneses sus derechos.

“Este despacho, dentro de un término razonable y conforme a los trámites de la actuación que adelanta la SDSJ para resolver la situación jurídica de los comparecientes de la fuerza pública, quienes eventualmente no serán llamados como máximos responsables por la SRVR1, asumió conocimiento del asunto relacionado con el señor Meneses Quintero. Y en este contexto, se ha dado trámite a la aceptación de sometimiento en relación con dos procesos específicos relacionados con un proceso penal y un proceso disciplinario en la Resolución No.1358 del 5 de abril de 2019 y resolución No. 2990 de 2024 del 17 de septiembre de 2024”, agregó en su momento el magistrado Díaz.