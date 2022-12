JEP peligra si excombatientes de las Farc incumplen llamados, advierte procurador

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz ratificar el llamado hecho a 31 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc para que presenten sus informes personales sobre las acciones realizadas para cumplir con el proceso de paz.

"El acuerdo está para cumplirse. Ellos son los primeros que deben acudir al llamado de la JEP; el país no puede aceptar que ellos estén incumpliendo los llamados de la JEP. Si ellos van a incumplir los llamados de la Justicia Especial para la Paz o cualquier tipo de convocatoria que les hace la JEP, ellos van a ser los victimarios de la JEP", declaró Carrillo.

En el concepto enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, el Ministerio Público pidió negar el recurso de reposición sustentado por 9 de los 31 integrantes del partido Farc quienes se niegan a entregar el informe bajo el argumento de que no es la etapa procesal indicada para rendirlo.

"No es que amanezcan un día diciendo que sí cumplen y al otro que no, si ellos van a estar en el juego de escaparse del cumplimiento del acuerdo, ellos van a matar el proceso de paz (...) ellos no deciden que pueden cumplir y que no pueden, es una ley", aclaró el jefe del Ministerio Público.

Los miembros de la Farc sobre los que se pidió negar el recurso son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Luis Oscar Úsuga Restrepo, Rodrigo Granda Escobar, Seuxis Paucias Hernández Solarte, José Benito Cabrera, Milton de Jesús Toncel Redondo y José Aldinever Sierra Sabogal.