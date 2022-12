Jornada clave para la reforma de equilibrio de poderes

que se presentó el pasado jueves en donde no se pudo adelantar la sesión por falta de quórum, convocó a los 102 senadores para que se inicie con la discusión y votación del articulado del sexto debate de la reforma de equilibrio de poderes.



La ponencia que se puso en consideración ante el pleno de esta corporación contiene cambios fundamentales en el tema de la comisión de aforados, el cual remplazará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Lea también: Reforma del equilibrio de poderes es inoportuna: magistrado Marco A. Velilla



Una de las modificaciones es que la primera comisión no será elegida por el presidente y pasará de cinco a tres miembros, tal como quedó aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado.



Otro de los puntos que será puesto en consideración y, en el cual no está de acuerdo el Gobierno y algunos sectores del Congreso, tiene que ver con el fuero para el procurador, contralor y defensor del Pueblo.



Entretanto, el ministro del interior Juan Fernando Cristo dijo que no se puede repetir lo de la semana pasada, cuando por falta de quórum no se pudo adelantar la discusión y la votación de la reforma de equilibrio de poderes. Lea también: Tensión en Consejo de Estado ad portas de decidir sobre continuidad de Ordóñez



El jefe de la cartera aseguró que los congresistas tienen que ser disciplinados ya que se necesitan como mínimo 52 votos para aprobar o hundir un artículo.



De quedar aprobada esta reforma en el Senado, en quince días iniciará en la Comisión Primera de la Cámara la discusión del séptimo de los ocho debates de esta reforma constitucional.