Joven de 26 años pierde la vida a manos de su expareja: fue a la casa de su suegra a contarle

La comunidad del municipio de Líbano, en el norte del Tolima, está conmocionada tras confirmarse la muerte de María Alejandra Castaño, una joven de tan solo 26 años que fue atacada dentro de su vivienda, en el barrio Los Pinos. El hecho es investigado por las autoridades como un presunto feminicidio y ha generado rechazo entre sus familiares, vecinos y habitantes del sector.

Según las primeras versiones conocidas, la mujer habría sido agredida con un arma cortopunzante por quien sería su compañero sentimental, luego de una presunta discusión relacionada con la posibilidad de terminar la relación. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe del ataque contra la joven en Líbano?

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para establecer con claridad lo ocurrido y determinar la responsabilidad del presunto agresor.



Según la información preliminar, la joven habría recibido múltiples heridas durante el ataque. Entre los detalles que más han impactado a la ciudadanía está que, minutos después del crimen, el presunto responsable habría llegado hasta la vivienda de la madre de María Alejandra para informar sobre lo sucedido.

De acuerdo con algunos testimonios, el hombre aún tendría rastros de sangre al momento de entregar la información. No obstante, estos detalles hacen parte de la investigación que adelantan los organismos judiciales.

Comunidad de Líbano rechaza el asesinato de la joven

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El caso ha causado un profundo dolor en la población, especialmente porque la víctima era madre de un niño de aproximadamente cinco años, quien ahora queda sin el acompañamiento de su madre.

La Alcaldía de Líbano rechazó el hecho de violencia y manifestó su apoyo a la familia mientras avanzan las investigaciones.

La alcaldesa Beatriz Valencia aseguró que la administración municipal trabaja de manera conjunta con las autoridades para acompañar el proceso y buscar justicia por la muerte de la joven.

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La Policía y los organismos judiciales continúan con las labores para esclarecer el caso y definir la situación jurídica del presunto agresor, quien, según la información preliminar, se habría entregado después del ataque.