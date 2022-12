Juan Carlos Echeverry asumió este lunes presidencia de Ecopetrol

Con la salida Javier Gutiérrez, quien por ocho años estuvo al frente de Ecopetrol , el exministro de hacienda Juan Carlos Echeverry llega a ocupar la presidencia de la petrolera de naturaleza mixta, con una mayoría accionaria de la Nación y con una importante participación de casi 400 mil colombianos que tienen acciones en la empresa.

Publicidad

Ante las críticas que surgieron por la elección de Echeverry como presidente de una petrolera sin tener su experiencia énfasis en este sector, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol Gonzalo Restrepo en su momento defendió la decisión de elegir a Echeverry.

“Yo personalmente, como lo he visto desde que fue notificado, me parece que es un hombre de mucha experiencia, muy estudioso, con un background académico impresionante, muy ejecutivo, muy trabajador. Recuerden ustedes que Ecopetrol ha tenido presidentes como el doctor Alberto Calderón, por ejemplo, que han venido del sector público igualmente y que lo han hecho estupendamente bien. Hay otras muchas compañías en Colombia de personas que no han estado en el sector, yo mismo soy un ejemplo, yo no era comerciante antes de entras al comercio” explicó.

Publicidad

Echeverry fue elegido dentro de una lista de potenciales presentada por una firma cazatalentos, en un proceso en el que la compañía invirtió cerca de 180 mil dólares.