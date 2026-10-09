Juan Esteban Orrego sale de dirección de Fenalco Bogotá y asume la presidencia de la Cámara Comercio

Juan Esteban Orrego Calle dejará la dirección ejecutiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca el próximo martes 13 de octubre, luego de 16 años al frente del gremio. Su salida se produce tras ser elegido presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo que asumirá en esa misma fecha.

La junta directiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca aceptó la renuncia de Orrego y reconoció su gestión, durante la cual lideró iniciativas orientadas a la defensa de los intereses de los comerciantes y empresarios, el fortalecimiento empresarial y la generación de oportunidades para los afiliados.

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“Su liderazgo, su defensa de los empresarios y su compromiso con el comercio dejan una importante huella en nuestra organización”, señaló Diego Zuloaga, presidente de la junta directiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca, quien también le deseó éxitos en esta nueva etapa profesional.

De acuerdo con los estatutos y procedimientos internos del gremio, la junta directiva se encargará de adelantar el proceso para elegir al nuevo director ejecutivo de la seccional, quien asumirá la representación y el liderazgo de Fenalco en la región.



Orrego es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector empresarial. Inició su actividad gremial en el año 2000 como representante del sector de textiles y confecciones de Fenalco. En 2003 fue delegado de la junta nacional del gremio ante la junta directiva de Fenalco Bogotá.

Desde 2010 se desempeñó como director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamarca. Durante su trayectoria también presidió el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca y la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Panameña. Además, fue presidente del Consejo Regional del SENA Bogotá y secretario de la Asociación de las Américas de Supermercados (ALAS A.C.).