Colegio Médico pide investigar verificación de títulos de exinterventora de Capresoca

El Colegio Médico Colombiano pidió investigar los controles utilizados para verificar los títulos académicos y las credenciales profesionales de quienes ocupan cargos directivos en el sector salud, tras las presuntas irregularidades relacionadas con la documentación de Olga Lucía Vásquez Barrios, exinterventora de Capresoca EPS.

El caso tomó relevancia luego de que la Universidad Javeriana señalara que no tiene registros de Vásquez Barrios como estudiante ni como graduada del programa de Enfermería que se le atribuye, según información divulgada por medios de comunicación.

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Ante esta situación, el gremio solicitó esclarecer por qué no se habría consultado el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, conocido como ReTHUS, antes de la posesión de la interventora en julio de 2026. Además, pidió adelantar investigaciones internas y trasladar el caso a la Procuraduría si se encuentran posibles fallas.

El Colegio Médico recordó que el ReTHUS es una plataforma pública que permite verificar si una persona está autorizada para ejercer una profesión u ocupación del área de la salud en Colombia. Sin embargo, aclaró que esta consulta no reemplaza la comprobación de los títulos académicos ni de los demás requisitos exigidos para desempeñar un cargo específico.



Por eso, la organización hizo un llamado a las EPS, IPS y demás instituciones del sector para que verifiquen los registros profesionales y la autenticidad de los documentos antes de realizar nombramientos. También insistió en la necesidad de establecer las responsabilidades correspondientes si se comprueban irregularidades, respetando el debido proceso.

Finalmente, el gremio advirtió sobre la importancia de garantizar la continuidad de la atención a los afiliados de Capresoca, especialmente en el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos. Señaló que la transparencia en los nombramientos y la idoneidad de quienes dirigen las instituciones de salud son asuntos de interés público, debido a su responsabilidad en la administración de recursos destinados a la atención de los pacientes.

