Juez pide al Gobierno español extradición de miembro de ETA oculto en Venezuela

Un juez de la Audiencia Nacional de España, el máximo tribunal de justicia de ese país, le pidió al Gobierno español que reclame la extradición de un miembro de ETA que se esconde en Venezuela.



Se trata del juez Eloy Velazco, quien le pidió la entrega en extradición del etarra José Ignacio de Juana Chaos, tras confirmar a través de la embajada de España en Venezuela que se encuentra residiendo en el país latinoamericano. (Lea también: España considera intolerables"insultos y amenazas" de Maduro )



En un auto, el magistrado pide la extradición de De juana Chaos por el delito de enaltecimiento del terrorismo tras conocer el pasado 21 de mayo a través de la cuenta oficicial de la Embajada de España que fue visto en una licorería llamada Falcom FCC, en Chichiriviche, Venezuela.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un nuevo atentado al oleoducto Trasandino por parte de las Farc se presentó en el departamento de Nariño en la vía Pasto - Tumaco.



-Siete militares fueron capturados en las últimas horas por miembros del CTI de la Fiscalía en el departamento de Antioquia, señalados por desaparición forzada.



-No cesa el inconformismo social en Chile por la falta de políticas en materia de economía y educación. Nuevamente las manifestaciones y protestas empañan el desarrollo de la Copa América y pone en aprietos al gobierno de Michelle Bachelet.



-Se conoció el parte médico de las dos niñas víctimas de balas perdidas en el sur de Bogotá, una de las menores tiene un pulmón perforado por el disparo. Blu Radio habló con los familiares de las afectadas.



-Bogotá vivió una jornada violenta tras las celebraciones por el partido de Colombia, 15 riñas se presentaron en la capital del país y un grupo de encapuchados se tomó un bus del Sistema Integrado de Transporte.



-Venezuela quiere sacar provecho del triunfo de Colombia 1-0 frente a Brasil y ser el líder del grupo C. De ganar hoy, la vinotinto sumaría 6 puntos y automáticamente se clasificaría a la siguiente ronda de la Copa América.



-El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Francisco Santos reveló que la lista de candidatos al Concejo de la colectividad que encabeza Diego Molano estará complementada por Magda Triana Murcia, Iván Díaz Tamayo y Carolina Villegas.



-La Fundación Mundial para la Naturaleza señaló que la encíclica del Papa Francisco sobre la protección del medioambiente supone una "llamada a la acción" para "todos, en todas partes", mientras Greenpeace calificó de "valiosa" la "intervención" de Bergoglio.



-El reverendo Jeese Jackson, reconocido activista de los derechos humanos en Estados Unidos, se pronunció acerca de la masacre ocurrida al interior de centro religioso en Carolina del Sur en el que murieron 9 personas de raza negra a manos de un hombre blanco. En su cuenta de twitter escribió: “Se cree que el asesino odiaba a la gente negra.. Sus profesores y aquellos que estuvieron a cargo de su educación deben tener alguna responsabilidad”.



-La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que Grecia no tiene un "periodo de gracia" para saldar sus vencimientos con el organismo internacional.



-El Gobierno de Venezuela confirmó la extradición de Yonny Bolívar, presunto asesino de la modelo Adriana Urquiola, ocurrido en medio de manifestaciones violentas en el vecino país.



-Tras intensas labores de búsqueda fue hallado el cuerpo del uniformado de la policía que fue arrastrado por la creciente de una quebrada en Piedecuesta, Santander.