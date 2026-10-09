Juez prorroga por 6 meses suspensión del cierre de zona de ubicación de excombatientes en Putumayo

La zona de ubicación temporal donde permanecen cerca de 62 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Valle del Guamuez seguirá vigente durante seis meses más luego de que un juez de Putumayo prorrogara la resolución que ordenaba el cierre.

La decisión llega en respuesta a una tutela presentada por los miembros de este grupo ilegal que estuvo en conversaciones con el Gobierno anterior advirtiendo sobre posibles riesgos para su seguridad y su proceso de reincorporación. Además, ordenó al Gobierno avanzar en la elaboración y ejecución del plan de cierre y transición de este espacio.

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En el trámite de la tutela, el juzgado suspendió provisionalmente los efectos de la decisión de cierre mientras estudiaba los argumentos expuestos por los excombatientes. Con la nueva determinación, se amplía por seis meses esa suspensión, al tiempo que se exige al Gobierno avanzar en las medidas necesarias para la transición y culminación de la ZUT.

La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por los 62 excombatientes contra la Presidencia de la República, luego de conocer la resolución que establecía el cierre de la zona para el 30 de septiembre. Los accionantes advirtieron sobre los posibles riesgos que esa medida podría representar para su seguridad y su proceso de reincorporación.



El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República había expedido una nueva resolución que fijó el mes de diciembre como plazo para culminar el proceso. El documento también estableció que, a más tardar el 30 de noviembre de 2026, debía materializarse la salida de todas las personas que permanecen en el lugar.

La decisión judicial podrá ser impugnada por el Gobierno. Mientras tanto, la suspensión de los efectos de la resolución de cierre se mantiene por el periodo establecido por el juez y no por la resolución presidencial.