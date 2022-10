Julian Assange perdió asilo por una suma de acciones: MinInterior de Ecuador

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, habló en Mañanas BLU sobre las razones que llevaron al Gobierno de Lenín Moreno a quitarle el asilo a Julian Assange y a retirarle la nacionalidad de su país.



Le puede interesar: Es un momento negro para la libertad de prensa: Snowden sobre detención de Assange



“No se trata de una equivocación y esta consecuencia, se trata de una suma de acciones frente a las cuales Ecuador hizo advertencias”, declaró Romo.



Según la ministra, en repetidas comunicaciones se le pidió a Assange comportarse de manera apropiada en la sede diplomática, acorde al beneficio de asilo que se le concedió. Romo omitió referirse a la denuncia del presidente Lenín Moreno, de que el fundador de Wikileaks había puesto heces en las paredes de la sede diplomática, entre otros actos de provocación.



“El incumplimiento de las normas internacionales y de normas de comportamientos, provocó que Ecuador diera por terminado el asilo”, sostuvo la funcionaria.



Frente a la controversia entre Moreno y su antecesor, Rafael Correa, la ministra Romo aseguró que el actual Gobierno ecuatoriano no ha emprendido ninguna persecución.



“A Rafael Correa lo persiguen sus actos y sus fantasmas, no el Gobierno de Ecuador”, sostuvo.



Escuche esta entrevista:



Publicidad