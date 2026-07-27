Juliana Guerrero renuncia al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero presentó su renuncia como delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para verificar presuntas irregularidades relacionadas con una supuesta red de gestión de contratos en el Gobierno Nacional.

La decisión se produce luego de que la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, con apoyo de labores de policía judicial, iniciara actuaciones para establecer si existieron conductas irregulares que involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero. Dentro de la indagación se contempla la posibilidad de citarlas para ampliar sus versiones y realizar inspecciones en diferentes entidades del Gobierno Nacional.

La actuación judicial tuvo origen en una publicación de la revista Semana, en la que se recopilaron testimonios de empresarios, audios, conversaciones de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias que darían cuenta de una presunta red de intermediación para la gestión de contratos estatales.

En la carta de renuncia, Juliana Guerrero explicó que su decisión busca concentrarse en atender las investigaciones que actualmente cursan en su contra.



“Por medio de la presente me permito presentar renuncia irrevocable, a partir de la fecha, al cargo de delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”, indicó.

Asimismo, señaló que la determinación responde a la necesidad de dedicar su tiempo a ejercer su defensa y evitar que la situación afecte el funcionamiento de las instituciones.

“Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses. Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno Nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”, manifestó.

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Presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Foto: Presidencia y Blu Radio

En el documento también aseguró que atenderá los requerimientos de las autoridades judiciales.

“Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

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Finalmente, Guerrero agradeció la designación recibida por parte del jefe de Estado y el trabajo desarrollado durante su permanencia en el cargo.

“Agradezco al señor Presidente la confianza depositada en mí para ejercer esta designación. Agradezco igualmente al Ministerio de Educación Nacional, a la Universidad Popular del Cesar y a los integrantes del Consejo Superior por el trabajo realizado durante este tiempo, y les deseo muchos éxitos en la labor que continúan desempeñando en beneficio de la educación pública”, concluyó.Texto corregido:

