“La Casa de la Constitución”: nueva iniciativa para evitar la convocatoria a la constituyente

En Bogotá fue presentada oficialmente “La Casa de la Constitución”, un espacio que estará disponible de manera permanente para la ciudadanía.

Según los promotores de la iniciativa, este nuevo centro ciudadano tendrá como objetivo coordinar la estrategia nacional de pedagogía, movilización y recolección de apoyos para el llamado Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026–2034, un mecanismo que pretende incluir una disposición transitoria para impedir que se convoque una Constituyente hasta el año 2034.

Los impulsores aseguran que la iniciativa surge en medio del debate nacional sobre posibles cambios institucionales y señalan que buscan defender la Constitución de 1991 y mantener las reformas dentro de los mecanismos ya establecidos en la ley.

“La Casa de la Constitución no nace para defender un Gobierno ni para enfrentar una campaña electoral. Nace para defender una idea básica de democracia: que las reglas del juego no cambien por presión política ni por coyunturas de poder”, señalaron los voceros durante la presentación.



Además, agregaron que este espacio también funcionará como centro de operaciones para coordinar voluntarios, capacitar promotores y desarrollar actividades académicas y ciudadanas en distintas regiones del país.

Cabe destacar que si esta iniciativa supera los tres millones de firmas se podrá presentar formalmente como un respaldo ciudadano a la Constitución de 1991 y a la estabilidad institucional del país.

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Desde “La Casa de la Constitución” insistieron en que, durante las próximas semanas, este espacio abrirá sus puertas para recibir ciudadanos de todas las regiones del país que deseen participar en actividades académicas, foros, encuentros y de las diferentes jornadas de firmas.