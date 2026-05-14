Presidente Petro pidió respaldo de pueblos U’wa a su propuesta de asamblea constituyente

Durante su intervención, el mandatario pidió a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes coordinar acciones para defender los derechos establecidos en la Constitución de 1991 y preparar lo que denominó dos momentos constituyentes.

“Tiene que convocar en el país y la sociedad a defender los derechos establecidos en la Constitución del 91 (…) la coordinación entre todo el movimiento campesino, las organizaciones indígenas y afrodescendientes deben coordinarse de inmediato y citar una asamblea”, afirmó.

Este primer momento estaría enfocado en las próximas elecciones presidenciales, según explicó, a pesar de que no puede participar en política. “El primero es decidir si el próximo gobierno es de los desalojadores de la tierra o del campesinado, los indígenas y el pueblo trabajador”, señaló.

Asimismo, habló de un segundo momento constituyente relacionado con la movilización rural y la defensa del acceso a la tierra. “Desde este momento preparar el segundo momento constituyente una vez se haya decidido el gobierno de Colombia, que es la movilización rural por el derecho a la tierra y la cultura”.



El mandatario también cerró su discurso diciendo: “el presidente de Colombia los convoca a este momento constituyente en donde no vamos a permitir retroceder a 1886 sino que vamos a avanzar en el siglo XXI en que la gente tenga derecho a la tierra”.

En medio de su discurso, Petro cuestionó un concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia relacionado con los baldíos nacionales en regiones como la Orinoquía y la Amazonía. El presidente sostuvo que ese pronunciamiento limita la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras adelante procesos de saneamiento y adjudicación de tierras a campesinos. Además, pidió a abogados de derechos humanos emprender acciones jurídicas tanto en Colombia como en instancias internacionales.