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La constituyente se presentará el 20 de julio: presidente Petro entregó detalles de esta propuesta

El mandatario aseguró que se mantendrá un Estado Social de Derecho y señaló que no se tocaría la actividad del nuevo Congreso ni a la corte Constitucional en las reformas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Presidencia
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro entregó algunos detalles de las propuestas de la asamblea constituyente que propone desde su gobierno y aseguró que la convocatoria se presentaría al nuevo Congreso de la República, el 20 de julio, si llegan a completarse las firmas.

Según el mandatario, si se convoca, le agregará capítulos que hagan realidad “la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más”.

Aseguró, que se mantendrá el camino de un Estado Social de Derecho y señaló que no se tocaría la actividad del nuevo Congreso ni a la corte Constitucional en las reformas.

“Las reformas sociales en favor del pueblo y la reforma profunda política y judicial para desmantelar los regímenes de corrupción en Colombia, ese es nuestro siguiente objetivo para el progreso y para abrir las oportunidades de la vida a todas y todos los colombianos y colombianas”, concluyó en su publicación.

Entre tanto, en otra publicación en su cuenta de X, el mandatario les solicitó a los presidentes del Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias en el Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias.

“El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”, dijo el presidente Gustavo Petro.

En referencia a la pérdida de investidura por inasistencia de la que habla el mandatario, de acuerdo con la ley, el congresista que no asista en un mismo periodo a seis plenarias en las que se discuten proyectos, actos legislativos o mociones de censura, perderá su curul y no podrá volverse a lanzar a un cargo de elección popular.

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