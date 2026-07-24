La economista Adriana María Jiménez asumió como nueva directora de la Creg

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, nombró a la economista Adriana María Jiménez Delgado como nueva directora ejecutiva de la entidad para el período 2026-2027 y William Abel Mercado Redondo como director ejecutivo suplente.

Adriana Jiménez releva a Antonio Jiménez Rivera, quien concluyó el segundo período consecutivo permitido por el reglamento interno de la entidad y continuará desempeñándose como experto comisionado.

Jiménez aseguró que su gestión estará enfocada en garantizar un equilibrio entre tarifas eficientes para los usuarios, la sostenibilidad financiera de los agentes del sector y el fortalecimiento de la regulación energética del país.

Justamente, la nueva directora asume en un momento complejo para el sistema energético del país con la responsabilidad de regular los mercados de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y combustibles líquidos, en medio de los problemas de abastecimiento y reclamos del sector privado.



A esto se le suman los pronósticos sobre el impacto del fenómeno de El Niño que va a generar reducción importante en las lluvias y los aportes hídricos a los embalses. Dado que una parte importante de la electricidad del país se genera en centrales hidroeléctricas, la disponibilidad de agua sigue siendo un factor determinante para la seguridad energética y para las decisiones regulatorias que debe adoptar la CREG.

Por ello, Jiménez anticipó que entre sus prioridades estarán el fortalecimiento de la matriz energética, el desarrollo de nuevas tecnologías, el impulso a una mayor oferta de gas natural y la actualización de la regulación para el GLP y los combustibles líquidos. Asimismo, reiteró que la CREG continuará promoviendo procesos de consulta pública y diálogo técnico con los diferentes actores del sector para construir una regulación participativa.