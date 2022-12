La espinosa negociación en el traspaso de Teófilo Gutiérrez al fútbol europeo

Medios argentinos revelaron que River Plate finalmente reconoció que le debe dinero a Teófilo Gutiérrez, desmintiendo la versión que días atrás entregó el presidente del club ‘millonario’ Rodolfo D'Onofrio afirmando tajantemente que no había ninguna deuda con el jugador.



Se conoció que el equipo de la banda cruzada le debe cerca de 800 mil dólares a Teófilo que se le deben pagar para que su traspaso al Sporting de Lisboa se pueda concretar (Lea también: Teo explicó al DT que no quería seguir en River porque no le pagan: Pachón ).



Una de las condiciones que puso Teófilo para firmar con el club portugués es que respondiera por la deuda que tiene River con él y, por este motivo, el club ‘millonario’ la habría reconocido, teniendo en cuenta que quiere recuperar algo del dinero invertido en el delantero.



Pero el enredo en la negociación no termina ahí ya que si el Sporting de Lisboa acepta pagar la deuda en Portugal, Teófilo perdería cerca del 53 por ciento del dinero debido a los impuestos en ese país (Lea también: River recibe a Guaraní sin Teófilo Gutiérrez en semifinales de Copa Libertadores ).



Para que esto no suceda, se estaría realizando una operación con una tercera empresa en Europa que recibiría el dinero, lo traería a Colombia y, con toda la transparencia del caso, se le entregaría al jugador sin que pierda tanto dinero.