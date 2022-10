La historia de la adjudicación “a dedo” para construir Hidroituango

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles que imputará cargos a dos exdirectivos de Hidroituango, en emergencia desde mayo del año pasado, por supuestas irregularidades en los procesos de contratación de la firma Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Se trata de Luis Guillermo Gómez, gerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.

En un comunicado, la entidad explicó que las pesquisas apuntan a que la gerencia del proyecto, considerado el de mayor envergadura de este tipo en el país, adjudicó directamente a EPM la construcción y operación de la hidroeléctrica, a pesar de que otras firmas internacionales participaban en el proceso.

Según una cronología presentada por el ente acusador, el origen de las investigaciones se remota a 2009, cuando la junta directiva de Hidroituango "decidió dejar en manos de un tercero el desarrollo de las obras" para que asumiera la construcción del proyecto con recursos propios y "responsabilidad individual de riesgos".

Héctor Pinilla, investigador del caso Hidroituango en la Fiscalía, explicó, en diálogo con Mañanas BLU, que, tras esa decisión, en noviembre de ese año se realizó la primera invitación pública internacional para la contratación de la financiación, construcción, operación y mantenimiento de una central de generación hidroeléctrica con capacidad de 2.400 MW.

Precisó que, de esta forma, en febrero de 2010 siete empresas que presentaron su solicitud fueron aceptadas por Hidroituango para "construir, mantener y operar la hidroeléctrica más grande de Colombia".

Las empresas que participaron en el proceso fueron China Three Gorges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A, Constructora Norberto Odebrecht S.A, Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A, Constructora Andrade Gutiérrez S.A y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Luis Guillermo Gómez y Luis Javier Vélez Duque toman la decisión y la llevan a su junta directiva de no acatar un proceso de oferta pública, algo que, tal como ellos lo sabían, era obligación de ley”.

Según la Fiscalía, pese a la publicación de "las reglas para la adjudicación de los contratos", días después las directivas de Hidroituango suspendieron "el proceso de subasta por unas semanas".

"Sin embargo, los socios avanzaron en una negociación directa con una de las firmas, era EPM", agregó el ente acusador, que detalló que en noviembre de 2010 Hidroituango "informó a los seis oferentes internacionales y nacionales que el proceso de subasta quedaba cerrado".

Pinilla señaló en BLU Radio que la compañía optó por contratar directamente a EPM bajo el argumento de que esta era "una empresa regional".

“Al principio EPM no hacía parte directa de Hidroituango, luego ellos adquieren acciones y entran a hacer parte de esa sociedad. Un poco más adelante, en el año 2000, EPM ya está instalada en la hidroeléctrica. En el año 2009 esa sociedad, a la cual pertenece EPM, convoca una licitación y uno de esos socios participa ahí”, explicó Pinilla, quien cuestionó la falta de igualdad de condiciones con los otros participantes.

Asimismo, puntualizó que la Fiscalía investiga “si se cumplieron o no los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia” en medio del proceso de licitación de la Hidroeléctrica.

“La Fiscalía considera que no es legal la decisión adoptada y no es legal porque así lo orienta la ley. No solamente la ley que regula el sector energético, sino la Constitución, que exige y obliga a este tipo de empresas de servicios públicos someterse a los principios de selección objetiva y de transparencia”, apuntó el investigador.

