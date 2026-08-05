La historia del frustrado viaje de Petro a Estados Unidos: estos son los detalles

El presidente Gustavo Petro habría intentado realizar un último viaje oficial a Estados Unidos antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto, pero la gestión no habría prosperado debido a los tiempos requeridos para obtener los permisos necesarios para ingresar a ese país.

La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina durante Mañanas Blu, donde explicó que el mandatario había manifestado públicamente, a través de su cuenta en la red social X, su deseo de viajar a Princeton, Nueva Jersey, para visitar el lugar relacionado con las cenizas del científico Albert Einstein antes de finalizar su gobierno.

De acuerdo con Ospina, tras esa manifestación pública, el equipo del presidente realizó ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá la solicitud de la visa necesaria para el viaje. Sin embargo, las fuentes consultadas por el periodista indicaron que el trámite se habría iniciado demasiado tarde, por lo que los tiempos no alcanzarían para concretar el desplazamiento.

Según la información conocida por Blu Radio, la visa podría estar disponible apenas este miércoles, lo que habría obligado al mandatario a viajar y regresar en un plazo muy corto, una posibilidad que finalmente no se habría materializado.



El permiso adicional que requería Petro

Durante la emisión del programa, Ricardo Ospina explicó que la visa no era el único requisito para el viaje. Según indicó, por la situación migratoria del mandatario frente a Estados Unidos, también era necesaria una autorización especial —conocida como waiver— que debía ser otorgada directamente por el Departamento de Estado.

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"En medio de todo ese enredo, el viaje se barajó. El presidente quería viajar hoy por la mañana; estaba todo listo para que, si eso se lograba, pudiera viajar esta mañana e ir a Estados Unidos", señaló Ospina durante la emisión.

El periodista agregó que algunas de las personas consultadas consideran que el objetivo del viaje podría haber ido más allá de la visita anunciada a Princeton.

Gustavo Petro // Foto: Presidencia - Andrea Fuentes

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En el programa plantearon otras hipótesis sobre el viaje

Durante la conversación en Mañanas Blu, los panelistas analizaron que el desplazamiento también podría haber estado relacionado con el interés del presidente Petro de avanzar en gestiones frente a las autoridades estadounidenses respecto de su permanencia en la lista OFAC.

En ese contexto, se mencionó que desde distintos sectores del Gobierno se habrían realizado acercamientos con autoridades estadounidenses para tratar ese asunto.

Asimismo, durante el análisis del programa se comentó que, en círculos cercanos a la Casa de Nariño, existiría preocupación sobre el panorama judicial que enfrentaría Gustavo Petro una vez deje la Presidencia, así como sobre la posibilidad de continuar su actividad política en Colombia o establecerse en el exterior.

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