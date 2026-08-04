Días antes de terminar su mandato el Gustavo Petro está buscando viajar a Estados Unidos

A escasas horas de abandonar la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, ha puesto en marcha los protocolos necesarios para realizar una visita final a territorio estadounidense. La administración actual confirmó que ya se ha remitido la documentación pertinente a Washington para obtener el visto bueno de este viaje de cierre.

Esta movilización de última hora ocurre en un ambiente de transición política, marcado por la inminente llegada de su principal detractor, Abelardo De La Espriella, a la presidencia el próximo 7 de agosto, lo que genera diversas interpretaciones sobre las motivaciones reales del mandatario.

¿Salir de la Lista Clinton?

Uno de los propósitos fundamentales de esta travesía es la resolución de la situación legal y financiera de Petro ante las autoridades norteamericanas.

El mandatario busca insistir personalmente para que su nombre sea retirado de los registros de la OFAC, conocidos popularmente como la "Lista Clinton", los cuales restringen cualquier interacción con la banca internacional por presuntas vinculaciones con actividades ilícitas.



A pesar de haber mantenido diálogos previos con Donald Trump, incluyendo una llamada telefónica en julio donde solicitó una revisión exhaustiva de su expediente, Petro no ha logrado que se levanten estas sanciones, aun cuando sostiene que no existen pruebas que sustenten los cargos en su contra.

Homenaje a la ciencia y reflexión en Princeton

Más allá de los asuntos de Estado, Petro ha manifestado un interés con tintes académicos y espirituales en Nueva Jersey. Su intención es acudir al Hospital Universitario de Princeton, lugar donde falleció Albert Einstein hace décadas, y encontrar el punto geográfico en el río Delaware donde se dispersaron los restos del físico alemán.

Según lo expresado por el propio presidente en redes sociales, este desplazamiento busca ser un acto de recogimiento y silencio personal, intentando minimizar los costos para el erario público en lo que sería su última parada internacional como jefe de Estado.

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Este posible viaje se produce tras una visita oficial a Cuba, donde Petro reafirmó su cercanía ideológica con el régimen de la isla y lanzó críticas hacia las políticas de intervención de sectores conservadores en Washington. Mientras Petro aboga por la solidaridad con La Habana, el gobierno entrante de ultraderecha se prepara para un giro diplomático que incluye la ruptura de relaciones con Cuba.

Petro se despide del cargo ostentando el récord de viajes internacionales durante un cuatrienio, habiendo visitado Estados Unidos en diez ocasiones previas.