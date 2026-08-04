¿EE. UU. amenaza con “extraer” a Petro? "Se me exige que me porte bien", dice el presidente

En medio del protocolo de finalización de mandato que incluyó la develación de su retrato en el hall de presidentes de la Casa de Nariño —caracterizado por mostrarlo sentado, vestido completamente de blanco y acompañado de mariposas amarillas—, el saliente mandatario Gustavo Petro lanzó graves señalamientos sobre supuestas presiones internacionales y tensiones con Estados Unidos.

Horas antes de entregar el poder, Petro se reunió con un equipo técnico para insistir en su tesis sobre un presunto fraude en las recientes elecciones presidenciales, asegurando que este habría sido orquestado desde el extranjero. En este contexto, el jefe de Estado afirmó que se le ha exigido cumplir ciertas condiciones bajo advertencias de acciones en su contra, comparando su situación con la vivida por Nicolás Maduro en Venezuela.

"Y obviamente a nosotros y a mí personalmente, que de ahí salgo pues a ser el jefe de medio país que cree en mí, que me quiere, con amenaza de que me extraigan, como dicen, que quieren acelerarlo precisamente porque estoy denunciando esto, porque se me exige para no ponerme en una cárcel que la quieren aquí, la quieren extranjero. Se me exige que me porte bien. Pero, ¿cómo un demócrata puede aceptar un fraude electoral?", expresó el presidente. Estas declaraciones se producen en un escenario marcado por la inclusión del mandatario en la lista Clinton (OFAC), la anulación de su visa y las sanciones que recaen sobre algunos de sus familiares y colaboradores cercanos.

Próximos pasos y transición

A pocos días de ceder el mandato, y tras haber viajado recientemente a La Habana para reunirse con Miguel Díaz-Canel, se ha conocido que Petro proyecta un último viaje hacia los Estados Unidos de carácter estrictamente unipersonal, sin la comitiva diplomática habitual, previo al traspaso del poder este 7 de agosto.



Mientras tanto, el panorama político nacional avanza hacia la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ya ha configurado su gabinete ministerial combinando perfiles técnicos y políticos, en medio de los preparativos para la ceremonia oficial de posesión que se llevará a cabo en la ciudad de Cali.