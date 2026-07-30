Presidente Petro viajará a Cuba este viernes para enviar mensaje de solidaridad con la isla

El presidente Gustavo Petro emprenderá este viernes un viaje oficial a Cuba que, de acuerdo con lo confirmado por Blu Radio, sería su última visita internacional antes de concluir su mandato.

El jefe de Estado viajará a La Habana para sostener un encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en medio de la compleja situación económica y social que enfrenta la isla y a pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Según se conoció, el objetivo principal de la visita es expresar la solidaridad del Gobierno colombiano con el pueblo cubano frente a la crisis que atraviesa el país caribeño.

Atención: Este viernes viajará a Cuba el presidente @petrogustavo durante el último viaje internacional de su mandato, que durará 48 horas, Petro sostendrá encuentros con el presidente @DiazCanelB y busca enviar un mensaje de solidaridad ante la crisis que afronta la isla. Vía… — Ricardo Ospina (@ricarospina) July 30, 2026

¿Por qué viaja Petro a Cuba?

El viaje ocurre en un momento especialmente complejo para Cuba, que en los últimos meses ha enfrentado dificultades derivadas de los constantes apagones eléctricos, problemas de abastecimiento y una delicada situación económica.



A ese panorama se suma la salida de importantes empresas internacionales que operaban en la isla, entre ellas la cadena hotelera española Meliá, lo que ha generado preocupación por su impacto en el sector turístico, considerado uno de los principales motores de la economía cubana.

En ese contexto, el encuentro entre Petro y Díaz-Canel busca enviar un mensaje de respaldo al pueblo cubano antes de que concluya el actual Gobierno colombiano.

Además, el viaje ocurre después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara su intención de romper relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua una vez asuma el cargo.

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A esto se suma el contexto internacional marcado por la relación de Estados Unidos con Cuba bajo la administración del presidente Donald Trump, por lo que la visita del mandatario colombiano también podría generar reacciones en el escenario diplomático.