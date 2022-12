La ponencia con la que el CNE busca terminar investigación a campaña Zuluaga

Blu Radio conoció la ponencia mediante la cual se busca declarar no sólo la terminación de la investigación, sino además la caducidad frente a la denuncia por presunta violación de topes en la campaña a la Presidencia de la República del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga, para las elecciones del año 2014, que estaba siendo analizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro del llamado caso Odebrecht.

En la ponencia, que está siendo estudiada por la Sala Plena del CNE, el magistrado ponente, Carlos Camargo, plantea “dar por terminada la investigación administrativa adelantada”, no solamente contra Óscar Iván Zuluaga, sino también contra su hijo David, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial en 2014, Norma Maya Hoyos, tesorera; Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor interno, y el comité inscriptor conformado por Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos y Susana Correa.

A juicio del ponente, y tras ocho meses de indagación, “no se evidenció ingresos de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la Corporación (CNE), como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras de lo cual se tiene certeza de los recursos recibos por la administración de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta”.

“El señalamiento de una responsabilidad debe provenir de la certeza del hecho y su nexo causal con el sujeto no puede provenir de supuestos o deducciones que no acarrean sino a la violación al debido proceso y conculcad la presunción de incidencia, razones que conducen a esta corporación a no acoger las conclusiones planteadas por el agente del Ministerio Público en su concepto, pues no se considera plenamente comprobado el hecho económico exigido en el artículo 109 de la Constitución”, agrega el proyecto de resolución.

El magistrado del CNE admite que no contó con la posibilidad jurídica de practicar “de manera directa” las pruebas que eran fundamentales y decisivas para la investigación por fuera del territorio nacional, dentro de ellas se sabe que está la declaración del estratega político Duda Mendoza.

Esta ponencia deberá contar con al menos seis votos positivos para ser aprobada.

