La solución para Bogotá no es construir nuevas vías: Distrito

La secretaria de Movilidad, María Constanza García, dijo en torno a la polémica que se ha generado en la Alcaldía por la propuesta del vicepresidente Germán Vargas Lleras de construir un viaducto para descongestionar la Autopista Sur, que construir más vías sería complicar la movilidad de todos los bogotanos.

“Esa iniciativa está radicada en la Gobernación, no está radicada en el Distrito, pero el Distrito ha dicho claramente: la solución no está en la construcción de más vías, cada vía adicional que se construya, cada vía adicional se va a llenar más y va a generar más congestión. El Distrito está apuntando y ha sido la política pública en una movilidad sostenible, en un fortalecimiento del transporte público. En el caso de Soacha sería importante completar la fase III de TransMilenio”, indicó.

Por su parte, el alcalde Gustavo Petro ha cuestionado la propuesta del Gobierno preguntándose por qué no ayuda a financiar el mejoramiento y mantenimiento del carril de transporte público de la Avenida Caracas, o por qué no ayuda a construir un tranvía a Soacha. (Lea también: Petro le dice no a construcción de viaducto para descongestionar AutoSur )

El mandatario capitalino se mantiene en su propuesta de que para solucionar los problemas de movilidad en la ciudad se debe desincentivar el uso del vehículo privado para promover el transporte público.

William Camargo, director del IDU, en entrevista con Blu Radio insistió en que construir más autopistas aumentaría el uso del transporte privado por lo que el tema de movilidad en cuanto a congestión no se resolvería, y aseguró que eso implica que quienes tengan más capacidad de pago le asociarían a los demás una “externalidad en congestión, en aumento de viaje, accidentalidad, que no se cobra con el pago de un peaje”.

“El tema de la sostenibilidad urbana y de la movilidad tiene que ver con que la solución es que en la medida que se oferte transporte público, garantizo mejores condiciones de conectividad a través de un transporte masivo la incidencia en el transporte privado empieza a disminuir. Efectivamente hacen falta políticas más fuertes para disuadir el uso del vehículo privado y fortalecer todo el tema del transporte público, pero no es hacer más autopistas como se resuelven los problemas de movilidad en las ciudades contemporáneas”, aseguró.

Camargo señaló que las decisiones de inversión en transporte tienen que ver con un componente técnico, financiero y político, pero detrás hay uno ambiental que se ve impactado cuando decisiones del Estado privilegian el uso del vehículo privado, como la propuesta del viaducto en Soacha.

Sin embargo, el alcalde de Soacha se mostró de acuerdo con la iniciativa, pues afirma que con doble autopista quienes pasen por debajo tendrían mayor calidad de movilidad porque serían habitantes de la zona, mientras que los que conduzcan por encima irían a otros destinos y así descongestionaría el caos en el sur de la capital.