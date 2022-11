La travesía de un colombiano para llegar al país en medio de la pandemia

Juan Cortés estaba en Miami por un viaje de turismo y de negocios que debía durar menos de dos meses. Sin embargo, debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus pasó casi seis meses en el territorio norteamericano.

Cortés Esperaba la reapertura del transporte aéreo en Colombia, pero siempre se encontraba con otra prorroga de las medidas de contingencia nacionales.

El consulado colombiano le sugirió pagar para extender su visa americana, pero la oficina de migración de Estados Unidos no estaba funcionando y nunca le aprobaron el trámite.

Después de varias semanas enviando correos y haciendo llamadas para encontrar un vuelo de regreso, decidió ir al aeropuerto de Miami y esperar un cupo en un vuelo humanitario que partía ese día hacia Colombia.

“Mi visa se vencía el 8 de junio, yo no podía esperar más tiempo, pensé: mi esposa está sola en Colombia con un embarazo de ocho meses que tiene alto riesgo, si sigo acá no voy a llegar para el nacimiento”, contó.

Después de que el vuelo humanitario que regresaba ese día al país estuviera casi lleno, Cortés aseguró que el cónsul de Colombia en Miami le dijo que no había más espacio y que intentará en las próximas fechas que programarían.

“Yo necesitaba volver. Ese mismo día había un vuelo para Ecuador, así que compré un tiquete y llegué a Quito. Me hicieron la prueba del COVID-19, llené unos formularios y después en un taxi llegué al puente de Rumichaca, donde no había nadie de migración, no se podía pasar por el puente no había nada”, indicó.

El joven conoció a un grupo de 20 venezolanos que querían pasar a Colombia para luego llegar a Venezuela, quienes le dijeron que había un camino para cruzar donde se tenían que pagar 20 dólares.

“Me dijeron que era por una trocha, que eran tres horas caminando, que teníamos que cruzar dos ríos y que había maleteros, que son los que cargan las maletas a 15 dólares cada una”, comentó.

En su camino, Cortés aseguró que contó cerca de 500 venezolanos cruzando, entre los que había varios niños y adultos mayores. Además, pasaban pipetas de gas y quienes cuidaron el recorrido fueron indígenas de la zona que cobraban 4.000 pesos por pasar unos peajes en ciertos lugares.

Al llegar a Ipiales, demostrando que era colombiano con su cédula y su pasaporte, logró conseguir un tiquete en bus a Bogotá que duró alrededor de 29 horas.

El joven se encuentra haciendo una cuarentena preventiva, aunque su ingreso no tiene ningún seguimiento ni control migratorio.

