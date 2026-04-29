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La USO solicita audiencia pública en Senado ante posible venta de activos de Ecopetrol

El sindicato petrolero busca que MinHacienda y Ecopetrol rindan cuentas sobre un plan de desinversión que pondría en riesgo la soberanía energética y el patrimonio público del país.

uso ecopetrol.jpg
Ecopetrol, USO.
Foto: EFE, USO.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

La Unión Sindical Obrera (USO), ha formalizado una petición ante la Comisión Quinta del Senado para que se convoque a una audiencia pública con el objetivo central de analizar los alcances del Plan de Enajenación mediante el cual el Gobierno nacional plantea la venta de activos de Ecopetrol valorados en más de $50,5 billones.

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  1. Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
    Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
    Foto: AFP
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    Moody's rebaja nota a Ecopetrol: advierte sobre injerencia de Gobierno en medio de escándalos de Roa

En cartas enviadas directamente al Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra, la organización sindical solicitó un espacio de diálogo técnico y político. Según la USO, la información que ha circulado en medios y en documentos remitidos al Congreso de la República carece de la transparencia necesaria para una operación de tal magnitud, la cual impactaría directamente en la estructura empresarial y la estabilidad financiera de la compañía más importante de los colombianos.

Dentro de los puntos clave que el sindicato exige aclarar se encuentran los criterios técnicos y financieros que sustentarían estas decisiones, así como la identificación precisa de cuáles negocios o activos específicos serían objeto de la desinversión. Para la USO, es imperativo conocer la posición oficial unificada entre el Gobierno y la alta administración de Ecopetrol, pues consideran que una venta de esta escala podría debilitar la soberanía energética nacional y comprometer el futuro de la industria en el largo plazo.

El sindicato subrayó que esta movilización institucional obedece a la necesidad de proteger el empleo y el bienestar de miles de trabajadores del sector energético. "Confiamos en que el diálogo oportuno contribuirá a brindar claridad y estabilidad frente a la información que actualmente circula en la opinión pública", afirmaron los directivos de la USO.

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