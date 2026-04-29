Lamento que el caso se torne en un espectáculo público: fiscal a Petro por muerte de niño hemofílico

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, formuló una fuerte declaración al responderle al presidente Gustavo Petro, frente a los cuestionamientos que hizo el mandatario a las investigaciones tras el fallecimiento del niño hemofílico Kevin Acosta.

“Lamento mucho que este caso se torne en un espectáculo público porque es el dolor de una familia que perdió a su hijo. No es cierto de ninguna manera que yo, como fiscal, o cualquier fiscal, o la fiscal que tiene a cargo la investigación, haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud”, señaló la fiscal general.

Durante la alocución presidencial del 27 de abril, el presidente Petro manifestó: “Ocultan el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila. Pero resulta que Medicina Legal sabe por qué murió y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregaran”.

Kevin Arley Acosta Foto: Noticias Caracol

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, indicó que el instituto, “como auxiliar de la justicia”, no está facultado para entregar los resultados de las necropsias de los ciudadanos a entidades o a personas naturales sin que se cuente con una orden judicial.



“El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Cuarto, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, agregó Martínez.

La polémica por la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, diagnosticado con hemofilia, creció en febrero de este año luego de que el presidente Petro publicara sin autorización apartes de su historia clínica, tras responsabilizar a la familia del deceso por permitirle montar en bicicleta.

El niño falleció en ese mes en Bogotá, luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Katherine Pico, para que el sistema público de salud le suministrara el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición que se agravó tras caerse de su bicicleta.

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Tanto Petro como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han responsabilizado del fallecimiento a la madre del menor por permitirle andar en bicicleta, pero no han manifestado su solidaridad con la familia ni voluntad de investigar las razones por las cuales la empresa prestadora de salud Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, dejó de suministrarle al niño una medicina que recibía desde los nueve meses de nacido.

Además, la divulgación de la historia clínica por parte del presidente provocó críticas y también una respuesta de la familia del menor, que calificó como “lamentable e inhumano” que se haya hecho pública esa información, que es de carácter confidencial de cualquier paciente.