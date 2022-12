Las cifras de obras inconclusas en Cundinamarca es alarmante: contralor

Ricardo López Arévalo, contralor de Cundinamarca, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre el recorrido que realizó en municipios del departamento en el que encontró “varias irregularidades que son una vergüenza”.

Publicidad

El contralor reveló que se hará un control sobre las obras inconclusas en el departamento pues “hemos visto que en los últimos seis años se han visto involucrados más de 90 mil millones de pesos”.

Dijo que una de las que más “vergüenza da” es la de la obra del acueducto de La Mesa – Anapoima “hecha por el grupo Nule en la que se invirtió dinero desde 2007 y el agua aún no ha llegado”.

Publicidad

Explicó que la “única forma de intentar que se responda por esto es declararnos víctimas para que se revise el tema”.

Publicidad

López aseveró que no va a permitir que se siga perdiendo dinero “pues haremos un control y no habrá más obras que no tengan responsables fiscales”.