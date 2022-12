Las declaraciones de ‘Ñoño’ Elías que vinculan campaña de Santos con Odebrecht

En medio de su traslado al pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, el senador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías declaró que la campaña de Santos en 2014-2018 sí recibió dineros de la multinacional Odebrecht.



“Mi interés en ese contrato era ayudarle a los de Odebrecht para que sacaran rápido los otrosí Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, periodo 2014-2018, reelección primera y segunda vuelta”, señaló.



“No sé si la presidente sabía o no, esa fue la propuesta que me he hace Otto (Bula), quien señala que ellos (Odebrecht) quieren ayudar a la campaña, pero necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato porque creían que salía a más tardar en diciembre de 2013, pero el tema se alargó (…) Venía la campaña en vísperas y se requería firmar el otrosí 6 de manera urgente, inclusive sin asignación presupuestal, cosa que sucedió el 14 de marzo de 2014”, agregó.



Cabe señalar que en una celda y en un planchón que fue usado como cama, pasó su primera noche ‘Ñoño’ Elías en el pabellón de máxima seguridad de La Picota.



Su abogada Silvia Rugeles calificó el hecho como una burla a una orden de la Corte Suprema de Justicia, que dice que el congresista debe estar recluido en el pabellón para funcionarios públicos.



Asimismo, desmintió lo dicho por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que dice que este traslado se da por enfrentamientos entre Otto Bula y Elías.



Vea además: MinJusticia admite que ordenó trasladar a ‘Ñoño’ Elías de pabellón.



Finalmente, Rugeles agregó que en la tarde de este viernes presentará una acción de tutela contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.



Comentó que el jueves fue informada “que se dispuso el traslado del senador del pabellón Ere Sur, el cual había sido ordenado expresamente por la Corte Suprema de Justicia, a un pabellón de alta seguridad. En documentos del Inpec expresamente dice que es una orden presidencial y del ministro de Justicia”.



Sobre el argumento para el traslado, indica que, expresamente, el documento del Inpec dice que “se da según llamada telefónica recibida por el señor director Jorge Alberto Contreras Guerrero, de parte del coronel Hugo Javier Velásquez Pulido, quien manifiesta que este movimiento se realiza por orden presidencial y del Ministerio de Justicia”.



Publicidad