Las denuncias en la Fiscalía por el Túnel de La Línea

La ONG ‘Corporación Anticorrupción Internacional’, denunció a la Fiscalía y solicitó a la Procuraduría que se suspenda el proceso licitatorio del túnel de la Línea que se celebrará este jueves 14 de febrero.

La ONG aseguró que lleva años estudiando los contratos y que se ha incurrido en delitos como peculado por aplicación oficial diferente, violación al régimen legal, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, de servidor particular y otros conexos.

Según indica la ONG, el jueves se abrirá la licitación para tres contratos del túnel que sumarían $620.000 millones de pesos.

“Un trabajo investigativo de varios meses en donde revisó con lupa contratos, prórrogas, adiciones, modificaciones de documentos firmados por los directores de Invias y ministros de Transporte, en donde según el documento presentado a los organismos de control, se puede concluir que desde hace ya varios años se registran irregularidades que no solo se suscriben en el campo disciplinario, sino también en el penal debido a las irregularidades de corrupción en la contratación estatal”, aseguran en el documento.

Cuestionan por ejemplo que se le dé a Carlos Solarte y su hija Paola Solarte con las empresas Cass Constructores & compañía y Odebrecht, varios contratos de esa obra cuando ya la justicia demostró que “recurrieron a varias artimañas para quedarse así́ con el proyecto Bogotá́, Tunjuelo – Canoas”.

Aseguran, que hubo irregularidades en la contratación del sistema de ventilación del túnel, que únicamente tuvo un proponente, “obra en la que nunca se hizo siquiera el intento de iniciarla”.

“La obra costó $ 363.000 millones de pesos, dineros de los que hoy nadie se hace responsable y que están perdidos”, agrega el documento.

Otra aparente irregularidad se evidencia en el contrato 1793 de 2015, que tiene que ver con el intercambiador Versalles. Dicen que a pesar de que Invías aceptó unos estudios y diseños, “a última hora la entidad hizo cambiar los diseños originales sin explicación alguna, lo que produjo un incremento de $73 mil millones”.

En la denuncia, además, se advierte que la contratación del Túnel de La Línea estuvo llena de contratos a dedo a través de declarar la urgencia manifiesta.

“Para el caso del Túnel de la Línea esa condición no opera puesto que el proyecto no está prestando un servicio público porque sencillamente aún no se construye y mucho menos está afectando a los pobladores y/o al medio ambiente”, se advierte.

Uno de los ejemplos de esa urgencia manifiesta es que, supuestamente, la utilizaron para un contrato firmado el 30 de diciembre de 2016, cuyo objeto contractual era el de llevar a cabo las obras prioritarias de mantenimiento del cruce de la cordillera central por valor de $5.385.441 millones de pesos para ser ejecutado en un plazo de 120 días.

Por esa razón, además del tema penal, la ONG pide a la Procuraduría que suspenda el proceso “hasta que no se responda por los multimillonarios recurso perdidos y que han tenido que pagar los colombianos”.

