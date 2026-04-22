Las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre política de paz total en Colombia

Amnistía Internacional (AI) ha presentado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, revelando un panorama crítico para Colombia durante el año 2025. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por implementar la política de Paz Total, Camilo Vargas, director de la Oficina de Amnistía Internacional en Colombia, advirtió en Mañanas Blu, que "persiste e incluso se empeora un poco en las cifras la crisis humanitaria que afecta a mucha población civil".

El informe destaca que el país sigue sumido en una violencia profunda, donde más de un millón y medio de personas resultaron afectadas por hechos violentos en el último año.



Cifras escandalosas y una crisis humanitaria persistente

La radiografía presentada por AI muestra un deterioro significativo de la seguridad. Durante 2025, se registraron 2.794 hechos violentos que incluyen homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. Según el informe, una quinta parte de la población colombiana —más de nueve millones de personas— es considerada víctima del conflicto armado.

Vargas explicó que el control social de los grupos armados no estatales es autoritario y violento: "Esas zonas vacías que por mucho tiempo controló la guerrilla, no llegó el estado a controlarlas y hoy en día diversos tipos de grupos armados no estatales son quienes ejercen el control social".

Esta situación afecta principalmente a campesinos y poblaciones afrodescendientes e indígenas.



Víctimas fuera del centro de la "Paz Total"

Uno de los puntos más críticos señalados por la organización es la falta de claridad y participación en las mesas de negociación actuales. Amnistía Internacional sostiene que las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas no han sido claras durante el 2025.



Gobierno avanza en su política de Paz Total pese a críticas y escándalos sobre infiltraciones Fotos: Presidencia / AFP

Al respecto, Vargas manifestó que la sociedad civil no se siente escuchada en los procesos de negociación actuales, a diferencia de lo ocurrido en el proceso con las Farc: "No hay una conversación seria sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en cambio ven al gobierno negociando o hablando con los victimarios".

Para la organización, el Estado parece no entender la complejidad de un conflicto que es distinto en cada territorio, como sucede en el Catatumbo o el Guaviare.



Colombia: el lugar más peligroso para los defensores

El informe sitúa a Colombia en una posición alarmante a nivel global, calificándolo como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos

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En 2025, se registraron 165 asesinatos de líderes y defensores, siendo el año con la "mayor violencia letal" contra este grupo durante el actual Gobierno. Vargas enfatizó la gravedad de este hecho: "Es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, porque aquí cuesta la vida, y eso es escandaloso".

Escuche aquí la entrevista: